MasterChef Türkiye kim kazandı? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye 2020 kadrosu yapılan eleme yarışlarıyla belli oluyor. İşte 6 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin bu akşamki yarışında yarışmacılar önce orta pişmiş et ve püre yapmaya çalıştı. Şefler tarafından beğenilen 5 yarışmacı Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Sedat final turu için mücadele etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 KADROSU

MasterChef Türkiye 2020 kadrosu belirleniyor. 16 yarışmacının seçileceği MasterChef Türkiye'de ilk 4 yarışmacı Serhat, Duygu, Özgül ve Emir oldu.