MasterChef Türkiye dünkü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Sorusu yarışmanın severlerit arafından merak konusu oldu. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları en iyi 'Sokak Lezzetleri' menüsünü en iyi çıkarmak ve eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele verdi.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölüm ile birlikte belli oldu. Sokak lezzetlerini ekrana taşıyan yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Şefler yarışmacılardan bir saat içinde (Kırmızı takım için 55 dakika) şu yemekleri hazırlamasını istedi;
Sokak Lezzetleri
1. Arnavut Ciğeri Patates Kızartmalı - yanına süs biberi
2. Nohutlu Tavuk Pilav
3. Adana Dürüm - Keşkek Soğanı
4. Maç Köftesi
5. Balık Ekmek
6. Sambali Tatlısı
7. Turşu suyu
8. Ayran
MasterChef'te heyecan içinde geçen bir saat süre sonunda her iki takım da bazı aksilikler yaşandı. Bazı yemekler tam olarak yetişmezken şeflerin önüne bitirilen yemekler tadım için sunuldu. MasterChef Türkiye 2020 jürisi, yemeklerin hepsinin tadımını yaptıktan sonra hangi yemekte hangi takımın kazandığını açıkladı.
Balık Ekmek: Mavi takım
Adana Dürüm: Kırmızı takım
Arnavut Ciğer: Kırmızı takım
Nohutlu Tavuklu pilav: Kırmızı takım
Maç köftesi: Mavi takım
Şambali: Kırmızı takım
Bu sonucu göre MasterChef'te dokunulmazlık oyununun galibi Kırmızı takım oldu. Mavi takım ise beş dakikalık süre avantajına rağmen dokunulmazlığı kaybetti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dün akşam, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Mavi takım idi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık için bir kez daha tezgâh arkasına geçti. Yarışmacılar, eleme potasına giren isim olmamak için Mehmet şefin imza tabağını en iyi şekilde hazırlamaya çalıştı. Mehmet şefin tabağı, Hors D’oeuvres hazırlamak için verilen süre ise bir saat idi. Bu süre sonunda şefler tadımlarını yaptılar. Son dörde kalan isimler; Duygu, Furkan, Serhat, Esra oldu. Gecenin dördüncüsü Furkan, üçüncüsü Serhat oldu. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan Duygu, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan oldu.
MASTERCHEF’TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 2020’de dün akşam oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda en iyi tabağı hazırlayan isim Duygu oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, Mavi takımdan bir kişiyi eleme potasına gönderdi. Duygu'nun söylediği isim Serhat, MasteChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı oldu.
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