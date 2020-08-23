MasterChef Türkiye kim kazandı

MasterChef’te bu akşam üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın eleme adayları belli oldu. Heyecanın dorukta olacağı MasterChef 2020’nin 33. bölümünde Mavi takım ile Kırmızı takım, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına özel bir menü çıkardılar.

22 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye’de son dokunulmazlık oyunu oynanacak ve kaybeden takımdan 5. ve 6. eleme adayı belirlendi. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mavi takım mı Kırmızı takım mı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’nin bu akşam ekrana gelecek özel bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununda kazanan takımı, hastanenin sağlık çalışanlarından oluşan özel jürisinin vereceği oylar belirledi. Mavi takım ve Kırmızı takım, bir zeytinyağlı başlangıç, bir salata, bir ana yemek ve bir tatlı yaparak dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Mavi takım dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye son bölümde dört yemek üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda Mavi takım, iki oy fark ile dokunulmazlığı kazandı. Dokunulmazlık oyununda Mavi takım ve Kırmızı takım için yapılan yemeklerde verilen oyların dağılımı şöyle oldu;

zeytinyağlı trio - kazanan 6-3 skorla mavi takım

salata - kazanan 6-3 skorla mavi takım

ana yemek - kazanan 5-4 skorla mavi takım

tatlı - kazanan 7-2 kırmızı takım

toplamda 19 - 17

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda altı yarışmacı, bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Sedat ile Celal'in eleme adayı olması nedeniyle yer almadığı bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, ana ürünü incir olan bir yaratıcı yemek çıkarmaya çalıştı. Bunun için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre bitimi sonrasında yarışmacılar, yaptıkları yemekleri sunumunu yaptı. Şefler, tek tek tadımını yaptıktan sonra oybirliği ile kazananı açıkladı. Buna göre MasterChef Türkiye'de bu akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, Serhat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HAFTANIN 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef 33. bölümde bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında 5. eleme adayı kim olacak merak ediliyordu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, MasterChef Türkiye'de haftanın 5. eleme adayı olarak Ayyüce'yi gösterdi ve arkadaşını eleme potasına gönderdi.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacıları, bu hafta ilk defa kaptanlık oyunu oynadı ve sonrasında ise Mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları belirlendi. MasterChef 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştı. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu olmuş ve ilk eleme adayı olarak Celal’i göstermişti. Sonrasında yapılan takımiçi oylamada ise adı en çok yazılan Sedat, ikinci eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu ise Kırmızı takım kazandı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Özgül oldu ve Eray’ı haftanın üçüncü eleme adayı olarak potaya soktu. Yapılan oylamada ise Esra, haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Bu akşam son iki eleme adayı, son dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.