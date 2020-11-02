MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda eleme adayları Serhat, Tanya, Barbaros, Furkan, Eray ve Uğur olmuştu. Şefler yarışmacılardan Trabzon hurmasıyla yaratıcı bir yemek yapmalarını istediler. Bu turda Eray, Serhat ve Barbaros eleme potasından kurtularak bir hafta daha kalmayı garantilediler. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 1 Kasım MasterChef Türkiye elenen isim...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Eleme adayları: UĞUR, FURKAN ve TANYA

Somer Şef son oyunda yarışmacılara toprak kek yaptırdı!

En iyi tabağı çıkaran birinci isim: FURKAN

MASTERCHEF ELENEN İSİM: TANYA

MASTERCHEF TANYA KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan kilitkayalı Kuzey Kıbrıslı'dır. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olmuştur. Ünlü otellerde stajyerlik yapmış olan Tanya Kilitkayalı 2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.