MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef Allstar'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Gündem olan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef'te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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TV8’de yayınlanan MasterChef Allstar’da her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. 3 Aralık Pazar akşamı MasterChef’e veda edecek isim merakla bekleniyor. Konuyla ilgili araştırılan: "MasterChef Türkiye kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef’te elenen isim kim oldu?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
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3 ARALIK MASTERCHEF ALLSTAR KİM ELENDİ?
MasterChef Allstar'ın yeni bölümü saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Bölümün sonunda elenen isim netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.
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MAVİ TAKIM
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
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KIRMIZI TAKIM
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
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MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?
Geçtiğimiz hafta Alican'ın elendiği yarışmanın bu haftaki eleme adayları şu şekilde: Esra, Eren, Tolga ve Dilara oldu.