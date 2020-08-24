MasterChef Türkiye kim elendi? Sorusu MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün akşam eleme gecesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandı. Elemeye kalan Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu iki gruba ayrılarak iki aşamalı final oynayacak. İlk final grubunda yarışan Celal, Sedat ve Esra en iyi tabağa çıkarmaya çalıştı. İşte 23 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümü....

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ 2020

MasterChef eleme gecesinde final oyununa kalan isimler Celal, Esra, Sedat oldu. Bu oyunda yarışmacılardan 40 dakika içinde "Ciğer Sarma" yapması istendi. Sürenin bitiminde tadımlar yapıldı ve şefler oybirliği ile kararlarını açıkladı. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi, MasterChef Türkiye 2020 yoluna devam eden isim Celal oldu. Son ikiye kalanlar ise Sedat ile Esra oldu. Bu iki yarışmacıdan daha zayıf tabağa sahip Sedat, MasterChef'ten elendi.

MASTERCHEF'TE ELEME NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler, dün akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İlk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye üçüncü sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hafta başında kaptanlık oyunu sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım yarışmacı kadrosu belirlenmişti. Sonrasında bu iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk oyunu kaybeden Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu’nun eleme adayı Celal olmuş, oylama sonucunda en fazla isimi yazılan Sedat ikinci eleme adayı olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımda eleme adayları olarak Eray ve Esra çıkmıştı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takımda çıkan eleme adayları ise Ayyüce ve Duygu oldu. Böylece MasterChef’te haftanın eleme adayları Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu oldu.