16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? 15 Eylül MasterChef ödül oyunu kim kazandı? soruları MasterChef'in son bölümünün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Eylül MasterChef son bölümde yarışmacılar takım kaptanlığı ve ödül oyunu için mücadele etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
AÇELYA'YA SERT UYARI
MasterChef Türkiye'nin on üçüncü bölümünde Mehmet Şef, Açelya ile ilgili 'Kredin bitiyor.' yorumunda bulundu.
MASTERCHEF YASİN'DE İDDİALI AÇIKLAMA
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Yasin, 'Ben takımın eli, ayağı ve aşkıyım.' diyerek düşüncelerini belirtti ve takımda iddialı olduğunu ortaya koydu.
MASTERCHEF TAKIMLARI BELLİ OLDU
Mavi takımın kaptanı olan Cemre, kırmızı takımın kaptanı olarak Batuhan'ı seçti. Cemre, Mavi takıma ilk olarak Suna'yı seçti. Batuhan'da Mavi takıma ilk olarak adaşı F. Batuhan'ı seçti.
Mavi Takım: Cemre kaptan; Suna, Güzide, Murat, Yasin, Açelya, Mustafa.
Kırmızı Takım: Batuhan kaptan; F. Batuhan, Rıfat, Ekin, Eda, Müge, Orhan.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 13. bölümde yarışmacılar kaptanlık için mücadele etti. En iyi mantıyı yaparak kaptan olmak için mücadele eden yarışmacılar arasında şeflerin oyları ile kaptan olan isim belli oldu...
Kaptanlık oyununun kazanan ismi olan Cemre mavi takımın kaptanlığını üstlenirken kendisine rakip kaptan olarak Batuhan'ı seçti.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de son bölümde Kırmızı ve Mavi takım en iyi vegan menüyü çıkarmak için mücadele etti. MasterChef Ödül oyununu kazanan takımı Somer Şef açıkladı. İki takımın da 6'şar tabak çıkarmasını şefler az buldu. Kırmızı takımın tatlısını yakması ve o şekilde şeflere sunması, şeflerin büyük tepkisiyle karşılaştı. MasterChef ödül oyununu kazanan Mavi takım oldu.
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