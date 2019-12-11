MasterChef Türkiye ilk eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın 64. son bölümünde dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Finale adım adım yaklaşan 6 yarışmacı elenmemek uğruna kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti ve tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef dün akşam kim kazandı? 10 Aralık MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef 65. yeni bölüm fragmanı...

MASTERCHEF 65. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Bıldırcın Dolma adlı yemeği yapmak için çabalayan yarışmacılar sürenin bitmesinin ardından tabaklarını jüri üyelerine sundu. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı Alican oldu. Güzide ve Rıfat ikinci bir yemek yapmak için yeniden tezgah başına geçti. Güzide'nin tabağı jüri üyeleri tarafından beğenilirken, Rıfat ilk elemeye kalan isim oldu.

DANİLO ŞEF'TEN O İSME ÖVGÜ

MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık 2019 bölümünde Danilo Şef'den, elenen yarışmacı için övgü dolu sözler. Danilo, Şef geçtiğimiz hafta elenen Yasin ile ilgili konuşurken "MastercHef'in en ilginç yemeğini o yaptı" dedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. En iyi tabağı çıkaran takım Kırmızı takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 10 Aralık 2019 Salı günü ekranlara gelen son bölümde oynanan bireysel dokunulmazlık oyunu nefes kesti. MasterChef Türkiye'de eleme potasına gitmekten kurtulan ilk isim Alican oldu.