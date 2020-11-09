Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi en iyi yapan ve şefin tabağına en çok benzeten yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmayı garantilerken, en kötü yapan isim ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 8 Kasım MasterChef Türkiye 2020’ye veda eden isim...