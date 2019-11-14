MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? soruları ekranlara gelen 47. son bölümde belli oldu. MasterChef'de dün akşam Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı ve kazanan takım belli oldu. MasterChef'te eleme öncesi 4 eleme adayı jüri karşısına çıktı. MasterChef 48. yeni bölüm fragmanında ise Yasin iseKıvanç arasındaki tartışma gözlerden kaçmadı. İşte, MasterChef 48. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF 48. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 47. bölümünde yarışmacılar ikinci kez dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Daha sonra yarışmacılar gözleri kapalı bir şekilde kendi yaptıkları yemeği tahmin etmeye çalıştı. Yarışma 10'a 10 bitince son kararı jür üyeleri verdi. Dokunulmazlığı kazanan takım ise Mavi takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de Güzide, Ekin, Yasin, Kıvanç, Batuhan eleme heyecanı yaşamamak adına yeniden tezgah başına geçti. Jüri üyeleri yarışmacılardan 5 çeşit mantar ile yaratıcı bir yemek çıkarmalarını istedi. Bireysel dokunulmazlığı isim ise Batuhan oldu. Batuhan jüri üyelerinden tebrik aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER? - 13 KASIM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan eleme potasına Ekin'in ismini yazdırdı. Mustafa, Alican, Ekin, Yasin elemeye kalan isimler oldu. Yarın bir yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.