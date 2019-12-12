MasterChef ikinci eleme adayı kim oldu? sorusu yarışmanın son bölümünde merak konusu oldu. MasterChef'te finale kısa bir zaman kala yarışmacılar kıyasıya mücadele veriyor. MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden takımdan Batuhan, Cemre ve Ekin eleme potasına girdi ve ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 66. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF 66. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık için tezgah başına geçti. Jüri üyeleri, yarışmacılardan tavuk sarma, dana sarma ve kuzu sarma yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Mavi takım oldu ve eleme potasına girmemeyi başardı.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım yeniden tezgah başına geçti. Jüri üyeleri Batuhan, Cemre ve Ekin'den dana etiyle yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran Ekin olurken, Batuhan'ın tabağının başarısız olduğu söylendi. Rıfat ve Batuhan elemeye kalan yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIMLARI

MasterChef Türkiye'de dün akşam yani perşembe günü dokunulmazlık oyunu için tavuk sarma, dana sarma ve kuzu sarma yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Mavi takım oldu.

Mavi Takım: Alican, Güzide, Rıfat,

Kırmızı Takım: Cemre, Ekin, Batuhan