MasterChef Türkiye 45. bölüm fragmanı: MasterChef'te eleme adayı kim oldu? 2 Eylül Dokunulmazlık oyununu kim k

Dün akşam MasterChef'te haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlendi. MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 2 Eylül Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları ise gündem konusu oldu. İşte kıyasıya mücadelenin yaşandığı 2 Eylül 2020 MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF TÜRKİYE 45. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam takım oyununda yarışmacılardan çölyak hastaları için glutensiz bir menü çıkarmaları istendi. 5 çeşit yemek yapan takımlarda sonuç şu şekilde oldu:

Soğuk başlangıç: Kırmızı takım

Çorba: Mavi takım

Ara sıcak: Mavi takım

Ana yemek: Kırmızı takım

Tatlı: Kırmızı takım

Bu sonuçlara göre bu akşamki oyunu kazanan takım Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşam Mavi takım dokunulmazlık için mücadele etti. Dokunulmazlık oyununda Tayland mutfağından Somer Şef'in karidesli çorbası yapıldı. En iyi tabağı çıkararak dokunulmazlığı kazanan yarışmacı BARBAROS oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Barbaros bu akşamın ilk haftanın üçüncü eleme adayı olarak BERKER'i gösterdi. 4. eleme adayı da Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda EBRUolarak belirlendi.

Dün dokunulmazlığını kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa giderek eleme potası için aday vermek zorunda kaldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray oldu. Eleme potasına ise Özgül ve Duygu oldu.