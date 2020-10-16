MasterChef 2020'nin yeni bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlığı için mücadele veren takımlarda, yarışmacılar birbirine bağlandı ve şeflerin kendilerinden istediği "İspanyol Mutfağı" konseptini hazırladı. MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlığı kazanan takım belli olurken bir de eleme adayı belirlendi. MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? 15 Ekim MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF 2020'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'de bu akşam ekrana gelen 78. yeni bölümde dokunulmazlık yapılacak yemekler belli oldu. Şefler, İspanyol Mutfağı'ndan beş çeşit yemek yapılmasını istedi. Bu yemekler şu şekilde;
1- Soğuk tapas
2- Sıcak tapas
3- Paelia
4- Ana yemek
5- Tatlı
Yemeklerin açıklanmasından sonra yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyordu. Takımlarda yedişer yarışmacı, birbirine bağlı bir şekilde hareket edecekti. Buna göre bir sıraya dizilen yarışmacılar, iplerle bağlı bir şekilde yemeklerini yapmaya başladılar. Bu yemekler için verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda Mavi takım, eksik malzeme nedeniyle Paella'yı yapamadı. Şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı. Tüm yemeklerin tadımı yapıldıktan sonra hangi yemekte hangi takım daha başarılı açıklandı. Buna göre Kırmızı takım, beş yemekten üçünde başarılı olup dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'de bu akşam dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. Bundan dolayı bu takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Bu oyunda yapılacak yemeği, yemeğin inceliklerini Somer şef anlattı. Türk mutfağının eşsiz örneklerinden Analı Kızlı yemeği yapmaları için 45 dakika süre verildi. Şefler, süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında ise gecenin birincisini açıkladılar. Bu akşam, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Esra oldu.
3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra, Mavi takımdan potaya gönderdiği Emir, bu haftanın 3. eleme adayı oldu. 4. eleme adayı ise oylama sonucunda belli oldu. Mavi takımda oylamada adı en çok yazılan isim Uğur oldu ve potaya girdi.
MasterChef Türkiye'de dün akşam ise Esra eleme adayı oldu.
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