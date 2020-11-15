MasterChef Türkiye 14 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümü Kahramanmaraş'ın Maraş Kalesi'nde çekildi. Kahramanmaraş'ın yöresel yemeklerinin yapıldığı bölümde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı, Kırmızı takım eleme oyununa gitti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef son bölümde eleme adayı ERAY oldu.

12 Kasım tarihli bölümde ise BARBAROS eleme adayı olmuştu.

Pazar akşamı bir eleme adayı daha belirlenecek.

Üç kişi arasında düzenlenecek eleme oyununda bir kişi MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Esra

Serhat

Özgül

Ayyüce

Ebru

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Emir

Barbaros

Eray

Uğur

Sefa