MasterChef'in dün akşamki bölümünde Kırmızı ve Mavi takım Silivri'de takım yarışına girdi. En iyi menüyü çıkaran takım dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? İşte 12 Eylül MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Elemeye kalan Kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Jüri üyeleri yarışmacılardan sadece bir tencereyle yemek çıkarmalarını istedi. En iyi tabağı çıkaran ve dokunulmazlığın sahibi olan yarışmacı Barbaros oldu.

Barbaros ise ilk eleme adayını takım kaptanı olan Arem'i seçti. Böylelikle eleme adayları Furkan, Duygu, Ebru, Ayyüce, Arem ve Eray oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Mavi takım Silivri mutfağını en iyi çıkararak dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI