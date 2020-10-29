MasterChef Türkiye 2020 ekibi, Çanakkale Valiliği'nin katkılarıyla Çanakkale’ye konuk oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel çekilen MasterChef Türkiye çekimlerinde, yarışmacıların İstiklal Marşı’nı okuması ve Çanakkale’den çok özel görüntülerin yer alması birçok kişiyi duygulandırdı.

Heyecanla beklenen ve Perşembe günü TV8’de yayınlanacak olan program hakkında yapılan duyuruda; “MasterChef Türkiye Çanakkale’de! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm coşkusu ile yaşanacak!” denildi.

MasterChef ekibi Çanakkale Şehitler Abidesini ziyaret etti.