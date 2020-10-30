MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar her şeylerini ortaya koydu. Ancak dokunulmazlık oyununda en iyi menüyü Mavi takım çıkardı, Kırmızı takım eleme oyununa gitti. Şefler Kırmızı takım oyuncularından balkabağının başrolde olduğu yaratıcı bir yemek istedi.

MASTERCHEF ÇANAKKALE MENÜSÜ

ELEME OYUNUNUN BİRİNCİSİ EMİR

EMİR'İN BELİRLEDİĞİ ELEME ADAYI: FURKAN

TAKIM OYLAMASI SONUCU BELİRLENEN İSİM: BARBAROS

Önceki bölümde Tanya ile Serhat eleme adayı olmuştu.