MasterChef Türkiye'de Tanya mı eleniyor? Soruları sosyal medyaya düşen ifşaların ardından damgasını vurdu. Kırmızı takım kaptanı olan Tanya'nın bu hafta yarışmaya veda edeceği ortaya çıktı.



MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TANYA MI ELENİYOR?

11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim eleme gününden önce belli oldu.

Tanya'nın babası Alkan Kilitkayalı Facebook paylaşımında kızının elendiğini duyurdu.