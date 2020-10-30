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MasterChef Türkiye'de Tanya mı eleniyor? MasterChef Tanya ifşası olay oldu

MasterChef Türkiye 2020 tüm hızıyla devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te eleme heyecanı Pazar günü gerçekleşiyor fakat bu hafta elenen isim öncesinde belli oldu. İddialara göre MasterChef Türkiye'de elenen isim Tanya oldu. Peki, Tanya mı eleniyor? İşte detaylar...

30.10.2020 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef Türkiye'de Tanya mı eleniyor? MasterChef Tanya ifşası olay oldu

MasterChef Türkiye'de Tanya mı eleniyor? Soruları sosyal medyaya düşen ifşaların ardından damgasını vurdu. Kırmızı takım kaptanı olan Tanya'nın bu hafta yarışmaya veda edeceği ortaya çıktı.


MASTERCHEF TÜRKİYE'DE TANYA MI ELENİYOR?

11. haftada mavi takımın kaptanı Özgül ve kırmızı takımın kaptanı Tanya oldu. Kaptan düellosunu alan Tanya, oyuncu değişikliğinde kırmızı takımdan Sefa'yı vererek yerine mavi takımdan Barbaros'u aldı. Öte yandan henüz potaya kalan isimlerden Tanya ve Serhat dışındakiler bilinmezliğini korurken elenen isim eleme gününden önce belli oldu.

Tanya'nın babası Alkan Kilitkayalı Facebook paylaşımında kızının elendiğini duyurdu.

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