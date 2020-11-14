MasterChef Türkiye bu hafta Kahramanmaraş'da!

MasterChef Türkiye son bölümünde Kahramanmaraş'a konuk oluyor. Maraş dondurması bu yörenin en ünlü lezzetlerinden biri. MasterChef Türkiye son bölümünde hangi yemekler yapılacak merak ediliyor.



MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de ilk dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takımdan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Uğur oldu. Yapılan oylamada ise Barbaros ilk eleme adayı oldu.