Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

MasterChef Türkiye ana kadroya kimler girdi ? MasterChef Türkiye yeni yarışmacıları kimler 2022?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında bu yıl da büyük bir heyecana sahne oluyor. İlgiyle takip edilen yemek yarışmasının yeni yarışmacıları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, MasterChef yarışmasında ana kadroya giren isimler kimler? İşte MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacıları...

10.08.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında ana kadroya giren sekizinci isim dün akşam belli olmuştu. Fatma Nur ana kadroya dahil olduktan sonra MasterChef'in ana kadrosuna giren yarışmacıların kim olduğu merak konusu oldu. İşte, MasterChef Türkiye ana kadrosundaki yarışmacılar hakkında bilgiler...

  • MASTERCHEF FATMA NUR UÇAR KİMDİR?

    Fatma Nur Uçar yarışmaya Muğla Fethiye'den katılmıştır. Fatma Nur Uçar 23 yaşında ve aslen Yozgatlı'dır. Liseyi Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde okumuştur.

  • MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

    Ana kadroya girecek yarışmacıyı belirlemek için ilk turda yarışmacılar risotto yaparken, daha sonra bol cevizli bir yemek yapmaları istendi. Bunun sonucunda başarılı olan yarışmacı Büşra oldu.

    Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili. İstanbul'da yaşıyor ve 9 yıldır profesyonel aşçılık yapmakta.

  • MASTERCHEF MELİH BERKAY GÜNDÜZ KİMDİR?

    Masterchef Melih Berkay Gündüz, 21 yaşında. Melih, yarışmaya Karabük'ten katılıyor. Geçtiğimiz yıl da MasterChef'e katılan Melih bu sene de ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele vererek önlüğü almayı başardı.

  • MASTERCHEF ŞEYMA MÜJDECİ KİMDİR?

    MasterChef Şeyma, 29 yaşında ve yarışmaya Almanya’dan katılıyor. Yemeğe yoğun ilgisi bulunan yarışmacı, eşinin isteğiyle yarışmaya başvurduğunu belirtmişti. Şeyma Müjdeci, ‘Eğitim almadan da yemek yapılabileceğini göstereceğim. Şampiyon olmak istiyorum.’ sözlerini kullanmıştı.

     

    MasterChef Şeyma’nın eşi Hüseyin Giresunlu, Almanya’da gezi şirketi bulunuyor. Şeyma ve eşi Paris’te tanışmışlar.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.