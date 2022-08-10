ONUR BİÇİM KİMDİR?

Biçim, aslen Diyarbakırlı'dır ancak yarışmaya Antalya’dan katılıyor. 24 yaşındaki yarışmacı, 14 yaşında mutfağa girmiş ve bu nedenle de yarışada iddialı olduğunu belirtiyor. Alaylı olarak meslekte yetişen Biçim, ilk turda kuzu sırtı yapmış ve iki evet alarak üst tura çıkmıştı.