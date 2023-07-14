Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        MasterChef Türkiye All Star'da 100 bin TL'lik ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye All Star yarışması heyecanla devam ederken, bu akşam yarışmacılar arasında ilk ödül oyunu için mücadele verilecek. Ödül oyununu kazan kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak. Peki, MasterChef Türkiye All Star yarışmasında ilk ödül oyununu kim kazandı?

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye All Star yarışmasının bu akşamki 25. bölümünde ilk kez ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL'nin sahibi olacak. MasterChef'in 13 Temmuz Perşembe akşamı 24. bölümünde ise 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam 100 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNU NE?

          MasterChef Türkiye All Star 14 Temmuz 2023 25. bölümde kırmızı ve öavi takım yarışmacılarına şefler tarafından sorular sorulacak. Sorulara en çok doğru cevap veren takım daha sonra bireysel ödül oyunu oynayacak. Bireysel ödül oyunu sonrasında kazanan kişi 100 bin TL'nin sahibi olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef yarışmasında bu akşam ilk ödül oyunu takımlar arasında oynanacak. Kazanan 100 bin TL'nin sahibi olacak. Ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olur olmaz habere eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. 

           

        • 5

          MASTERCHEF'TE  ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. eleme adayı Eray oldu ve 6. eleme adayı ise Eda oldu.

          MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu. 

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 bölgede yangın!
        3 bölgede yangın!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Ev sahibini öldüren kiracıya linç girişimi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB üyelik süreci ve Yunanistan mesajları
        Bakan Koca açıkladı! Aile sağlığı merkezleri için düzenleme
        Bakan Koca açıkladı! Aile sağlığı merkezleri için düzenleme
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Kocaeli'de yolcu otobüsüne silahlı saldırı!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'ta!
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Arazi kavgasında vahşet! Kız kardeşlerini öldürdü
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        Bartın'ı vuran selden yeni görüntüler!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        UEFA'dan 4 kulüp için açıklama!
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyor! Sorumlusu yanlış diyet mi?
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Yanan evde ölen çiftle ilgili korkunç şüphe!
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Putin Wagner'in hukuken var olmadığını söyledi
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        5 kişinin ölüm hikâyesi isteniyor
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Eski sevgilisiyle yeni sevgilisi aynı karede
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Zaniolo'dan Fenerbahçe itirafı
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Savunma sanayiinde 'insansız' dönem
        Fenerbahçe'de son dakika
        Fenerbahçe'de son dakika
        Sergen için yorum yok
        Sergen için yorum yok
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı
        Ölüm nedeni 7 ay sonra açıklandı