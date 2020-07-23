MasterChef Türkiye'e eleme heyecanı hız kesmiyor. Kadın ve erkek yarışmacılar birbirinden güzel yemeklerle jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'yı etkilemeye çalışıyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan MasterChef Türkiye'de bu akşam düellolar nefesleri kesecek. İşte MasterChef Türkiye 7. bölüm fragmanı...

MASTERCHEF TÜRKİYE 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLO NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek.Yarışmacılar üçlü düellolarda yeteneklerini sergileyecekler. Düellolarda bir kişi başarılı olacak.