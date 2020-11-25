MasterChef Türkiye'nin son bölümünde; makarna yarışmasında Mavi takım galip geldi. Bu hafta Mavi takımın kaptanlığını Ebru, Kırmızı takımın kaptanlığını ise Sefa yapıyor. Şefler yarışmacılardan makarna yapımı sırasında sık sık istasyon değiştirmelerini isteyerek zor anlar yaşattı. Gergin dakikaların sonunda birinci aşamayı Mavi takım kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 25 BİN LİRALIK PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmanın ikinci aşamasında Mavi takım üyeleri; Özgül, Ebru, Uğur ve Serhat en iyi orman meyveli tartı yaparak 25 bin liralık para ödülünü kazanmak için yarıştı.

Yarışma sırasında Ebru tart hamurunu yaktı, Serhat hamurunda bol terayağı kullandığı için istediği hamuru elde edemedi. Uğur ise süslemeyi yetiştiremedi. En iyi tabağı Özgül çıkarttı. 25 bin liralık ödülün sahibi Özgül oldu.

ÖZGÜL 25 BİN LİRA İLE NE YAPACAK?

MasterChef'in başarılı yarışmacısı Özgül, kazandığı 25 bin liralık ödülü okuttuğu öğrencilerin ihtiyaçları için harcayacağını açıkladı.