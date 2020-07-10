Merakla beklenen MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı Tv8 ekranlarında yayınlandı. Ünlü şeflerin sunduğu yarışma programında yarışmacılar en güzel yemekleri yapmak için mücadele ediyor. En çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye 3. yeni sezonu başlıyor. Fragmanda MasterChef jürileri; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın meşhur sözleri duyuluyor. Yeni sezonda yeni yarışmacılar ile büyük bir heyecan fırtınası yaratacak MasterChef Türkiye yeni sezon tanıtımı ile 3. Sezon başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 17 Temmuz Cuma günü başlıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİMLER?