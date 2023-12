MasterChef All Star'da final için geri sayıma geçildi. Eleme gecesinde Batuhan'ın yarışmaya veda etmesiyle, MasterChef'te yarışmacı sayısı 7'ye düşerken, takım oyunları sona erdi. Yeni haftada bireysel oyunların öne çıkacağı yarışmada, her gecenin sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Peki, "25 Aralık MasterChef All Star ilk şef ceketini kim alacak?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...