TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak yarışmadan Atike'nin elenmesi yarışmayı yakından takip edenler tarafından üzüntüyle karşılanırken, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı merak konusu oldu. Peki 25 Ekim 2022 MasterChef ilk dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...