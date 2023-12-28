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        Haberler Televizyon MasterChef'te son 2 ceket! 28 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. şef ceketini kim kazandı?

        MasterChef'te son 2 ceket! MasterChef 4. şef ceketini kim kazandı?

        MasterChef All Star'da şef ceketlerini sahiplerini buluyor. İki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı 4. şef ceketinin sahibi olacak. Programa konuk olacak olan şef Mevlüt Özkaya, yarışmacılardan füme palamut yapmalarını istedi. Yarışmada finale bir adım daha yaklaşılırken, yarışmacılar arasında tansiyon yükseliyor. İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 28.12.2023 - 20:38
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katalanarak devam ediyor. MasterChef'te finale bir adım daha yaklaşılırken, şef ceketleri için kıyasıya rekabet başladı. Tahsin, Barbaros ve son olarak Esra şef ceketini kazanan yarışmacılar arasında yer alırken, 4. şef ceketinin sahibi bu akşam şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. Peki, "28 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. şef ceketini kim kazandı?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN DÖRDÜNCÜ CEKETİ KİMİN OLDU?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi olacak. Haftanın dördüncü şef ceketini kazanan yarışmacı jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?

          MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?

          MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. 26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.

        • 5

          MASTERCHEF HAFTANIN ÜÇÜNCÜ CEKETİNİ KİM KAZANDI?

          MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi Esra oldu

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te bu hafta şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Batuhan oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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