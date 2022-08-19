MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Her geçen gün önlük sayısı azalırken yarışmada tansiyon yükseliyor. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in puanlamaları sonucunda günün birincisi 17. önlüğün sahibi olacak. Peki 19 Ağustos MasterChef ana kadroya son isim kim oldu, hangi yarışmacı birinci oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...