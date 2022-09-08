Mehmet Yalçınkaya açtı ağzını yumdu gözünü!

Dilan, eleme adayı ve takım oylaması sırasında Burak'a dönerek "İnsanların arkasına sığınarak bir yerlere gitmemeni öneririm. Dokunulmazlıkta da kendi tabaklarınla ilerlemeni isterim. Burada yürek çok önemli. Ben senin yüreksiz olduğunu düşünüyorum. Sana biraz yürek lazım." şeklinde cümleler kurmuştu.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

MasterChef Türkiye yarışmacısı Dilan konu hakkında kendi savunmasını yaparken, tüm şeflerin önünde "Ben kafamı yastığa koyunca rahat uyumadım. Çünkü ben böyle bir insan değilim. Kimsenin kalbini bu kadar kıracak, bu kadar ağır sözler söyleyecek bir insan değilim ben. Ama ben böyle düşünüyorum. Hala düşündüklerimin arkasındayım. Ama bunu daha tatlı ve kibar dille söyleyebilecek bir insanken dozunu kaçırdım. Bir de bir şeyleri artık başaramıyormuş gibi hissettiğim için genel olarak tepkim var. Burak'a karşı içimde tuttuğum bazı şeyler vardı. Bunu da ona bu şekilde yansıttım. Yüreksiz dememem gerekiyordu. Belki anne ve babasını çok üzdüm, sevdiklerinden çok özür dilerim ama yine de söylediklerimin arkasındayım." şeklinde konuştu.

MEHMET ŞEF İLE SOMER ŞEF UYARDI

Dilan açıklamalarını yaptıktan sonra Mehmet Yalçınkaya, "Söylediklerinin arkasındaysan kırmaya devam ediyorsun" dedi. Bu sözler üzerine Dilan, "Hayır şefim, söyleme tarzım çok sertti. Gerek yoktu o kadar sert çıkmaya. Bundan dolayı kendimi kötü hissediyorum. Ama herkesin kendi düşüncesi var. Benim için de kötü düşünüyorlardır, ben diğerleri için iyi düşünüyorumdur, bu değişir." ifadelerini kullandı.