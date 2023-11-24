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        Haberler Televizyon MasterChef'te öğretmenler tezgah başında! 24 Kasım MasterChef ödül oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te öğretmenler tezgah başında! 24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef All Star'da Öğretmenler Günü'ne özel, yarışmacıların öğretmenleri tezgah başına geçiyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yapacaklar. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar, ikinci etapta şeflerin değerlendirmesi sonucunda bir kişi büyük ödülün sahibi olacak. İşte 24 Kasım 2023 MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 18:42 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:42
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        • 1

          MasterChef'te ödül oyunu için nefesler tutuldu. Kıran kıran anlara sahne alacak ödül oyunu gecesinde bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda ödülün sahibi olacak. Ödül oyunu düello şeklinde olacak. İlk etabı başarıyla tamamlayan yarışmacılar ikinci etapta büyük ödülü kazanmak için ter dökecek. Peki, "24 Kasım MasterChef ödül oyununu kim kazandı, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Ödül oyunu gecesi konseptinde yarışmacılar sıraya göre başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı tabağı yapacaklar. En başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Ödülü kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Dilara

          Alican

          Barbaros

          Hasan

          Esra

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Alican (Kaptan)

          Cemre

          Esra

          Hasan

          Barbaros

          Dilara

        • 5

          KIRMIZI TAKIM

          Batuhan (Kaptan)

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Eren

          Sergen

        • 6

          19 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'a bu hafta veda eden yarışmacı Ayaz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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