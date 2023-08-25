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        Haberler Televizyon MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan takım

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı! Ödül oyunu galibi hangi takım olacak?

        Dün akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık heyecanı vardı. Azerbaycan'a giden şefler bu kez kozlarını başka ülkede paylaştı. Dün geceden sonra şefler şimdi de ödül oyununu kazanmak için ter dökecek. İşte, MasterChef'te son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 18:47 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:47
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        • 1

          Dün akşam ekranlara gelen bölümde mavi ve kırmızı takım bu kez Azerbaycanda yarıştı. Gecenin sonunda dokunulmazlık heyecanı vardı. Bir takım geceyi galip olarak tamamlarken, diğeri kendi arasında bir yarış daha yapmak zorunda kaldı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde kozlar, bu kez de ödül oyunu için paylaşılacak. İşte, detaylar...

        • 2

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık mavi takımın oldu.

        • 3

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra oldu.

        • 4

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Gecenin eleme adayları Barış ve Eray oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

          Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.

        • 6

          MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

          Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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