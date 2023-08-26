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        Haberler Televizyon MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 25 Ağustos 2023 MasterChef All Star'da ödül oyununu kazanan yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı! Dün akşam büyük ödülü kim kazandı?

        Dün akşam ekranlara gelen bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşanırken, şefler bu kez büyük ödül için kozlarını paylaştı. Kazanan yarışmacı 100 bin TL değerindeki ödülü almaya hak kazandı. İşte, gecenin galibi ve MasterChef'te son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 09:41 Güncelleme: 26.08.2023 - 09:41
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        • 1

          Dokunulmazlık oyunlarından sonra büyük ödül için yarışan adaylar arasında yine kıyasıya bir mücadele vardı. Zorlu etaplardan sonra bir yarışmacı, büyük ödülü kazanarak geceyi galip olarak tamamladı. İşte, 25 Ağustos MasterChef'te yaşananlar...

        • 2

          25 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          100 bin TL'lik ödül oyununun kazanı Tanya oldu.

        • 3

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık mavi takımın oldu.

        • 4

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Esra oldu.

        • 5

          24 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Gecenin eleme adayları Barış ve Eray oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

          Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.

        • 7

          MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

          Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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