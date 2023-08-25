Dokunulmazlık oyunlarından sonra büyük ödül için yarışan adaylar arasında yine kıyasıya bir mücadele vardı. Zorlu etaplardan sonra bir yarışmacı, büyük ödülü kazanarak geceyi galip olarak tamamladı. İşte, 25 Ağustos MasterChef'te yaşananlar...