Heyecan dorukta! MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar cuma akşamı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet ediyor. Bugün MasterChef'e Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuk oluyor. İşte 22 Aralık MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef'te bugün ülkenin dört bir yanından lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele yaşanacak. Bu hafta ödül oyununu kimin kazanacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 22 Aralık MasterChef'te ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı? 22 Aralık 2023 Cuma akşamı MasterChef Türkiye'de yaşananlar...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te üçüncü dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İtalyan, Hint ve İspanyol mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda üçüncü dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme potasına giden 3. yarışmacı Eren oldu.
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MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM BELLİ OLDU!
Kaptanlık oyunun ardından mavi ve kırmızı takımlar belli oldu.
Mavi Takım
Tahsin (Kaptan)
Sergen
Barbaros
Hasan
Kırmızı Takım
Eren (Kaptan)
Kıvanç
Esra
Batuhan