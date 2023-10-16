Şefler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü MasterChef All Star'da dün akşam bir kişi yarışmaya veda etti. Eleme potasının ardından kalan şefler için yeni bir hafta başlıyor. Bu akşamki bölümde yarışmacılar, kendi tarifleri doğrultusunda menemen yapacak. İşte, tüm detaylar...