MasterChef Türkiye 16 eylül akşamı Masterclass heyecanı ile ekranlara geldi. Önce Mehmet Şef'in Masterclass'ını bitiren daha sonra Somer Şef'in Masterclass'ına geçen 8 isim arasında 4'ü, Danilo Şef'in Masterclass'ına geçmeye hak kazandı. MasterChef'te Masterclass'ı kim kazandı? MasterChef Türkiye kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCLASS’TA YENİ DÖNEM!

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde dün akşam yarışmacılar MasterClass eğitimi almak için toplandı. Somer Şef, yarışmacılara MasterClass eğitiminin artık yeni döneme girildiğini ve aşamalar olacağını belirtti. MasterChef’te bu akşam ilk önce Mehmet Şef’ten eğitim alan 16 yarışmacı arasından sadece 8’i verilen ödevi doğru yaparak Somer Şef’in Masterclass’ına katılabildi. Somer Şef’in Masterclass’ı sonrasında verilen ödevi en iyi terine getiren 4 kişi ise Danilo Şef’ten MasterClass eğitimi alma hakkı kazandı. MasterChef’te bundan sonra kazanan kişiler tüm eğitimlerin tamamını alabilecek.

MASTERCLASS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020’nin yeni bölümünde bu akşam bir kez daha MasterClass heyecanı yaşandı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef dün akşam yarışmacıları MasterClass’ta oldukça incelikli eğitimler verdi. Dün akşam yarışmacılar tavuk pişirme ve kesme tekniklerini öğrendi. Kesim tekniklerinde Mehmet Şef adeta şov yaptı. MasterClass eğitimlerini en iyi şekilde alan yarışmacılar, MasterClass ödül oyununda karşı karşıya geldi ve en iyi tabağı yapan yarışmacılar bir sonraki tura geçme şansını yakaladı.

Mehmet Şef’ten Masterclass eğitimi alan 16 yarışmacı arasından ödül oyununda en başarılı olan 8 isim Esra, Barbaros, Özgül, Sefa, Eray, Selin, Ayyüce ve Uğur oldu. Bu 8 isim Somer Şef’in Masterclass’ına katılmaya hak kazandı. Somer Şef’in Masterclass eğitiminden başarıyla geçen 4 isimse Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa oldu.

Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa Danilo Şef’in Masterclass’ına katılmaya hak kazandı ve ördek göğsünü en iyi şekilde pişirmeye çalıştı. En iyi tabağı hazırlayan 1 isimse bu haftanın Masterclass’ını kazanan isim oldu.

Böylelik MasterChef’te bu haftanın Masterclass’ını kazanan isim Esra oldu.

ÖDÜL NEYDİ?

MasterChef Türkiye 2020’nin Masterclass’ını kazanacak ismin hak edeceği ödülü Mehmet Şef açıkladı. MasterChef yarışmacıları arasından dün akşamki Masterclass’ı kazanan isim, oldukça ünlü bir İtalyan restoranında tüm gün boyunca Masterclass eğitimi alacak.