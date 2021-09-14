MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...

MASTERHCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?

MasterChef yarışmasında 13 Eylül Pazartesi günü kaptanlık oyunu yapıldı. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar künefe tatlısını en iyi ve doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Mavi takım kaptanı olan isim Dilara. Kırmızı takım kaptanı olarak da Dilara, Hamza'yı seçti.

13 EYLÜL MASTERCHEF TAKIMLARI

Mavi

Dilara - Kaptan

Eren

Sergen

Tahsin

Milhan

Ateş

Mert

Azize

Kırmızı

Hamza - Kaptan

Şükrü

Hasan

Burcu

Emre

Mustafa

Tunahan

Safanur