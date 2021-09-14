MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...
MASTERHCHEF MAVİ TAKIM KAPTANLIĞINI KİM KAZANDI?
MasterChef yarışmasında 13 Eylül Pazartesi günü kaptanlık oyunu yapıldı. Mavi takım kaptanlığı için yarışmacılar künefe tatlısını en iyi ve doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Mavi takım kaptanı olan isim Dilara. Kırmızı takım kaptanı olarak da Dilara, Hamza'yı seçti.
13 EYLÜL MASTERCHEF TAKIMLARI
Mavi
Dilara - Kaptan
Eren
Sergen
Tahsin
Milhan
Ateş
Mert
Azize
Kırmızı
Hamza - Kaptan
Şükrü
Hasan
Burcu
Emre
Mustafa
Tunahan
Safanur
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