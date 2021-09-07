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MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan yemek yarışması MasterChef Türkiye’de heyecan bu akşam ekranlara gelen bölümle devam etti. Dördüncü sezonuyla da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye’de bu akşam kaptanlık oyunu oynandı. Peki 6 Eylül Pazartesi günü itibariyle MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı?

07.09.2021 - 00:04 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda takımlar belli oldu...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Jürinin kaptan seçimi için yarışmacılardan istediği tarif soğuk baklava oldu. Yarışmacılar kıran kırana en iyi tabak için yarıştı ve kazanan Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan, kırmızı takım kaptanı olarak da Safanur'u seçti.

Mavi Takım

Hasan

Sergen

Eren

Şükrü

Tahsin

Mustafa

Milhan

Tunahan

Kırmızı Takım

Safanur

İbrahim

Burcu

Emre

Dilara

Azize

Mert

Hamza

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