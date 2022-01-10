MasterChef'te kim kazandı? 10 Ocak 2022 MasterChef Türkiye'de ilk 3'e giren son isim kim oldu? MasterChef finalistleri

10 Ocak Pazartesi gecesi nefesler tutuldu, MasterChef Türkiye 2021 finalinde yarışacak 3. ismin kim olacağı ve MastercHef'te kim kazandı sorusunun cevabı araştırılıyor. Danilo Zanna, Soer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'de bu hafta Perşembe ve Cuma akşamları final oyunları oynanacak. Final oyunları öncesinde 3 isim finalist olarak belirlenecek 1 isim ise yarışmaya veda edecek. Masterchef’te kim kazandı, finale hangi yarışmacı kaldı sorusunun cevabı bu gece belli oluyor. 10 Ocak Masterchef ilk 3’e giren ve elenen isim

10 OCAK MASTERCHEF'TE FİNALE KİM, HANGİ YARIŞMACI KALDI?

10 Ocak Pazartesi MasterChef Türkiye 2021'de Sergen ve Hasan arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. MasterChef'te bu gecenin kazanan ismi henüz belli olmadı. MasterChef'te finale kalan son isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

7 Ocak günü yapılan etapların tümünden toplam 56 puan alan Eren finale çıkacak ilk üç isim arasında girmeyi garantilemişti.

Sergen, Tahsin ve Hasan ise sırasıyla 54, 52 ve 50 puan alarak 7 Ocak günü ekrana geklen bölümdeyarı finale adlarını yazdırmışlardı.

Son üçe kalacak isimden ikincisi ise dün ekrana gelen bölümde belli oldu.

Dün yapılan yarışmalarda Tahsin adını finale yazdırırken Hasan ve Sergen arasındaki mücadelenin sonucu yarışmanın 3. finalistini belirleyecek.