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        Haberler Televizyon MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef All Star elenen isim açıklandı

        MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım Pazar MasterChef All Star eleme adayları kimler?

        Ekranların fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan dün eleme gecesi ile devam etti. Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışmada eleme adaylarının kimler olduğu ve yarışmaya veda eden ismin kim olduğu büyük merak konusu olmuştu. İşte, bu akşam yarışmadan elenen isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:54
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        • 1

          Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef All Star'da bir eleme günü daha geride kaldı. 7 kişininin potada olduğu gecede bir yarışmacı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrıldı. İşte, sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konusu olan MasterChef eleme gecesi ile ilgili bilgiler...

        • 2

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.

        • 3

          HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          Ayaz

          Dilara

          Alican

          Cemre

          Batuhan

          Tahsin

          Tanya

        • 4

          MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

          MasterChef'te son 3'e kalan Alican, Dilara ve Tanya'dan elenen isim Tanya oldu...

        • 5

          MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.

        • 6

          Mavi Takım

          Hasan (Takım kaptanı)

          Eren

          Sergen

          Barbaros

          Dilara

          Ayaz

          Tanya

        • 7

          Kırmızı Takım

          Alican (Takım kaptanı)

          Esra

          Tahsin

          Tolga

          Kıvanç

          Cemre

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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