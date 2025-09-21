MasterChef Türkiye'de eleme gecesi: Yarışmaya kim veda edecek?
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi heyecanı yaşanıyor. Yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele edecek şef adaylarından biri bu gece, en başarısız tabağı yaparak yarışmaya veda edecek. Dün ekranlara gelen yarışmada, son eleme adayı Çağatay olmuştu. Peki, 21 Eylül 2025 Pazar MasterChef Türkiye'ye kim veda edecek? İşte, detaylar...
MasterChef Türkiye'de haftalık eleme oyunu oynanacak. Şef adaylardan biri, bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde yarışmaya veda edecek. Eleme potasına en son eklenen yarışmacı Çağatay olurken, diğer isimler de merak ediliyor. İşte, MasterChef Türkiye eleme potasındaki isimler...
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sezer
Furkan
Barış
Murat Can
İrem
Nisa
Çağatay
MASTERCHEF TÜRKİYE'DEN KİM ELENDİ?
Yarışmadan elenan isim belli olunca haberimize ekleyeceğiz.
