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        Haberler Televizyon MasterChef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 Pazar MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu, hangisi isim elendi?

        14 Ekim MasterChef'te neler oldu?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden sürüyor. En son bölümde elenen Eda'dan sonra artan rekabet ile şefler arasında mücadele sürüyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde bir şef daha eleme potasına girdi. İşte, 14 Ekim MasterChef'te yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:51
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        • 1

          Tüm hızıyla devam eden MasterChef'te rekabet eleme potasına doğru daha da artıyor. Geçtiğimiz haftalarda birçok aday şef dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve elenmeye bir adım daha atmıştı. Son yaşanan gelişmelerden sonra bir yarışmacı, dokunulmazlık oyununu kaybetti ve bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde kıyasıya bir mücadele vermek zorunda kalacak. İşte, tüm detaylar...

        • 2

          14 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te son eleme adayı Tolga oldu.

        • 3

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

          MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

          MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

          MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

        • 4

          15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'in yeni bölümü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olacak. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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