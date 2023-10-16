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        Haberler Televizyon MasterChef'te kim elendi? 15 Ekim 2023 MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu, hangi isim yarışmadan elendi?

        15 Ekim MasterChef'te kim elendi? O isim yarışmaya veda etti

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden sürüyor. En son bölümde elenen Eda'dan sonra artan rekabet giderek kızışıyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümle bir kişi daha daha hayallerine ve yarışmaya veda etti. İşte, 15 Ekim MasterChef'te elenen isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 08:45 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:45
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        • 1

          Tüm hızıyla devam eden MasterChef'te rekabet eleme potasına doğru daha da artıyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde bir şef daha hayallerine veda ederek, programdan ayrıldı. İki yarışmacı da eleme potasından kritik bir şekilde sıyrıldı. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte, detaylar...

        • 2

          15 EKİM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          Ekranlara gelen yeni bölümde elemeye üç kritik isim girdi; Sergen, Esra, Kerem. Bu akşam yarışmaya veda eden isim ise Kerem oldu.

        • 3

          14 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te son eleme adayı Tolga oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

          MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

          MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

          MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

          MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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