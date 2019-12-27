MasterChef'te ilk yarı finalist kim oldu? 27 Aralık MasterChef dün akşam kim eleme adayı oldu? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Bu hafta önce Ekin sonra da Alican, eleme potasına girdi. MasterChef'te dün akşam Cemre ve Güzide arasındaki nefes kesen düello ile son eleme adayı belirlendi. Cemre ve Güzide'den biri eleme potasına girerken, diğeri de MasterChef'in ilk yarı finalisti oldu. İşte MasterChef'in son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF 76. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF'TE İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

1. oyun Fırında hindi

Somer Şef: Güzide 7, Cemre 8

Danilo Şef: Güzide 8, Cemre 7

Mehmet Şef: Güzide 5, Cemre 6

2. oyun Yaratıcı kuşkonmaz yemeği

Mehmet Şef: Güzide 5, Cemre 6

Somer Şef: Güzide 6, Cemre 7

Danilo Şef: Güzide 5, Cemre 5

3. oyun Kahveli krem karamel

Mehmet Şef: Güzide 4, Cemre 4

Danilo Şef: Güzide 5, Cemre 3

Somer Şef: Güzide 4, Cemre 4

Güzide'nin toplam puanı 49 iken Cemre'nin toplam puanı 50'ye ulaştı. Böylece Masterchef'in ilk yarı finalisti CEMRE oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de dün akşam yapılan puanlamanın ardından üçüncü eleme adayı Güzide oldu. Haftanın sonunda EKİN, ALİCAN ve GÜZİDE bu haftanın eleme adayları oldular.

MASTERCHEF ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

MasterChef'in 3 eleme adayının katılacağı eleme oyunu 27 Aralık Cuma yani yarın yapılacak. Yarın akşam Alican, Ekin ya da Güzide'den birisi elenerek MasterChef'in dördüncüsü olurken, diğer iki yarışmacı yarı finale kalmaya hak kazanacak.