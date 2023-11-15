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        Haberler Televizyon MasterChef'te İLK ELEME ADAYLARI! 14 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 14 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam etti. Son olarak Tanya'nın veda ettiği yarışmada dün yeni takımlar ile yeni takım kaptanları belli olmuş ve gözler bu akşamki dokunulmazlık oyununa çevrilmişti. İşte, MasterChef dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmada son yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:51
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        • 1

          MasterChef All Star'fa haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için beklenen gün geldi çattı. Yeni takımlar ve takım kaptanlarının ilk düellosuna sahne olacak oyun sonrası yaşananları bir araya getirdik. İşte, haftanın ilk iki eleme adayının belli olduğu bölümdeki gelişmeler...

        • 2

          14 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          MasterChef All Star'ın 14 Kasım Salı günü ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmızı Takım oldu...

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Cemre oldu. Gecenin eleme adayları Dilara ve Alican oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları

          Mavi Takım

          Barbaros (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Dilara

          Cemre

          Alican

        • 5

          Kırmızı Takım

          Tolga (Takım kaptanı)

          Eren

          Kıvanç

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        • 6

          MASTERCHEF'TE VEDA EDEN KİM OLDU?

          MasterChef'te hayallerine ve yarışmaya veda eden son isim Tanya oldu...

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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