MasterChef'te haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte eleme potasına giden isim!

MasterChef'te eleme heyecanı sürüyor. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için mücadele ediyor. 4 Kasım 2023 Cumartesi akşamı haftanın son eleme adayı mavi veya kırmızı takım yarışmacıları arasından seçilecek. Peki "MasterChef'te eleme adayı kim oldu ve potaya kim gitti?" İşte ayrıntılar.