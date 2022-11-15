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MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım 2022 eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler yarışmacılardan, Türkiye'de ve dünyaca ünlü film veya dizilerin içinde çok önemli bir rolü olan tatlılar yapmalarını istedi. Tatlının hangi film ve diziye ait olduğunu bilen yarışmacıya ise ekstra 5 dk süre verildi. İşte 15 Kasım 2022 MasterChef Türkiye son bölümde yaşanan gelişmeler...

Giriş: 15.11.2022 - 20:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından, kendi takımlarını oluşturan kaptanlar, haftanın ilk takım oyununda karşı karşıya. Yarışmayı yakından takip eden MasterChef izleyicileri, "MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Kasım 2022 eleme adayları belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef haftanın ilk takım oyunu ile ekranlara geliyor. Jüri üyeleri yarışmacılardan, dünyaca ve Türkiye'de ünlü film veya dizilerin içinde çok önemli rolü olan tatlıları (Donat, Havuçlu Tarçınlı Kek, kanoli, Krem Brule, Elmalı Strudel) yarpmalarını istedi. Tatlının hangi film ve diziye ait olduğunu bilen yarışmacıya ise ekstra 5 dk süre verilecek. Jüri değerlendirmeleri sonucunda ilk takım oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

     

  • MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     

  • MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirlerken. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacılar açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

     

  • MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    Mavi Takım

    Büşra - Kaptan

    Gamze

    Tolga

    Yağız

    Barış

    Fatma Nur

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