MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlığı! MasterChef Allstar dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı?

MasterChef All Star'da bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edilecek. Geçtiğimiz akşam şeflerin değerlendirmesi sonucu belli olan kaptanlar, kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılarak kendi takımlarını oluşturdu. Kaptanlar belirledikleri takımlarıyla bu akşam dokunulmazlık için ter dökecek.