Dün akşam ekranlara gelen MasterChef All Star'da iki takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık yarışı sonrası bir takım ve bir yarışmacı dokunulmaz olmaya hak kazandı. Zorlu geçen etaplardan sonra şef adayları, bu akşam Azerbaycan'da yarışacak. İşte, MasterChef All Star'da son yaşananlar...