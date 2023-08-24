Dün akşam MasterChef'te neler yaşandı?
MasterChef'te rekabet tüm hızıyla sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde yine dokunulmazlık heyecanı vardı. Oyun sonrası iki kişi daha eleme potasına girdi. Bu akşam yayınlanacak bölümde ise şefler bu kez Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek. İşte, tüm detaylar...
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Dün akşam ekranlara gelen MasterChef All Star'da iki takım karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık yarışı sonrası bir takım ve bir yarışmacı dokunulmaz olmaya hak kazandı. Zorlu geçen etaplardan sonra şef adayları, bu akşam Azerbaycan'da yarışacak. İşte, MasterChef All Star'da son yaşananlar...
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Alican oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde gecenin eleme adayları Dilara ve Ayaz oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.
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MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra
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