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        Haberler Gündem MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 5 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef kim elendi? MasterChef All Star elenen isim hangi yarışmacı?

        MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu! 5 Kasım MasterChef'te kim elendi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star Türkiye'de yarışmacıların arasındaki kıyasıya rekabet sürerken elenen isim de belli oldu. Takım oyununu kazanmak isteyen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları yeni haftada eleme potasına girmemek için mücadele vermeye devam edecek. İşte 5 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star elenen isime ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 10:26 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:26
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        • 1

          MasterChef All Star yarışmasında eleme heyecanı yaşandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programının 17. haftasında yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mavi ve kırmızı takım oyunu kazanmak ve eleme potasına girmemek için mücadele verdi. Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra, Batuhan ve Dilara'nın eleme potasında yer aldığı programa ilişkin olarak "5 Kasım 2023 MasterChef kim elendi? MasterChef All Star elenen isim belli oldu mu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 5 Kasım Pazar MasterChef elenen isim hakkında merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

          MasterChef'te geçen hafta yapılan değerlendirme sonucunda Metin elenmişti. 5 Kasım Pazar elenen yarışmacı ise programın yeni bölümünün ardından açıklandı. MasterChef elenen isim Barış oldu.

        • 3

          MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

          Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

          KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

          Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

        • 4

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Haftanın son eleme adayının belirlenmesi için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kıyasıya mücadele etti. Haftanın son ve 7. eleme adayı Dilara oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR

          1. Eleme adayı: Cemre

          2. Eleme adayı: Alican

          3. Eleme adayı: Tolga

          4. Eleme adayı: Barış

          5. Eleme adayı: Esra

          6. Eleme adayı: Batuhan

          7. Eleme adayı: Dilara

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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